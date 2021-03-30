Теннисист Карацев выбыл в третьем круге турнира серии Masters в Майами

Встреча завершилась победой 20-летнего американца со счетом 6:3, 6:0. Карацев был посеян на турнире под 17-м номером. В четвертом круге Корда встретится с посеянным под пятым номером аргентинцем Диего Шварцманом.

До этого Карацев и Корда пересекались в квалификации к Открытому чемпионату Франции прошлого года. Тогда победа осталась за американским теннисистом (7:5, 6:2).

27-летний Карацев занимает 27-е место в рейтинге ATP. 20 марта он выиграл свой первый титул под эгидой организации, став лучшим на турнире в Дубае. В основную сетку турниров серии Большого шлема он вышел однажды - на Открытом чемпионате Австралии 2021 года, где добрался до полуфинала.

Корда располагается на 87-й строчке мирового рейтинга. На Roland Garros прошлого года он дошел до четвертого круга.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории Masters. Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 3 апреля.