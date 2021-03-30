Хоккеист "Питтсбурга" Малкин сможет выйти на лед в матче НХЛ не ранее 12 апреля

ТАСС, 30 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин не сможет сыграть ранее 12 апреля. Об этом в Twitter сообщает журналист агентства Associated Press Стивен Уайно.

По информации источника, клуб поместил 34-летнего россиянина в список травмированных на долгий срок игроков. Малкин получил травму 17 марта в домашнем матче регулярного чемпионата против "Бостона" (1:2). Россиянин столкнулся с защитником гостей Джарредом Тинорди в начале встречи и не смог продолжить игру.

Россиянин пропустит как минимум шесть матчей и сможет вернуться к игре не ранее 12 апреля, когда у команды запланирован домашний матч против "Нью-Джерси".

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин провел 28 матчей, в которых набрал 24 очка (8 шайб + 16 передач). Россиянину 34 года, он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе "Питтсбурга", а также двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014).