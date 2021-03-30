Томас Бах открыл новое освещение на стадионе проведения первой современной Олимпиады

АФИНЫ, 30 марта. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, находящийся в Греции с двухдневным визитом, открыл в понедельник вечером обновленное освещение на стадионе "Панатинаикос" в центре Афин, который в 1896 году принял первые Олимпийские игры современности. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Греции.

На торжественной церемонии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, президент НОК Греции и член МОК Спирос Капралос, министр культуры и спорта Лина Мендони и ее заместитель Лефтерис Авгенакис, курирующий спортивные вопросы, мэр Афин Костас Бакояннис, распорядитель стадиона "Панатинаикос" Антонис Николопулос, президент Международной олимпийской академии Исидорос Кувелос, а также ряд других официальных лиц. В условиях пандемии символическая церемония прошла без присутствия публики. Популярная певица Моника открыла мероприятие, исполнив песню "Спасая мир" (Saving the world) в сопровождении фортепиано, после чего последовала презентация обновленного освещения стадиона.

В своем выступлении Капралос отметил, что "этот исторический стадион является мостом между играми древности и современными Олимпийскими играми, сохраняя их универсальность в вечном путешествии во времени". Он также сказал, что наследие, которое один из основателей современных Олимпиад Евангелис Заппас передал НОК Греции, велико, и его нужно сохранять. "В то же время наш долг - продолжать подчеркивать исторический характер стадиона, его роль, важность и несравненную красоту. Это включает в себя новое освещение, которое мы установили и только что открыли, чтобы еще сильнее осветить наш исторический памятник в центре Афин", - сказал глава НОК.

Он поблагодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию идеи обновления освещения. "И не только потому, что этот исторический памятник возрождается снова, но и потому, что, как того требует нынешнее время, таким образом мы также вносим свой вклад в сокращение потребления энергии и световое загрязнение. Хочу верить, что новые огни будут сопровождать стадион "Панатинаикос" надолго в будущем, освещая новые славные моменты, которые наступят не только для греческого спорта, но также для Афин и нашей родины", - сказал Капралос.

Бах подчеркнул, что Греция положила начало Олимпийским играм дважды: один раз в Древней Олимпии и второй раз здесь, на стадионе "Панатинаикос", в 1896 году. "Греки подарили человечеству Олимпийские игры, а также демократию. Благодаря новому освещению стадиона "Панатинаикос" это наследие станет еще более ярким и озарит мир. Видя это символическое место в новом свете, происходит связь культуры, истории и традиции с современной эпохой и миссией нынешнего олимпийского движения. Эта миссия - сделать мир лучше с помощью спорта", - сказал президент МОК.

"Помимо самого освещения, вы с ним также показываете пример технологии, которая взаимосвязана с экологичностью, - продолжил Бах. - Мы гордимся тем, что Организация Объединенных Наций считает спорт и олимпийское движение важными факторами устойчивого развития. С сегодняшнего дня стадион "Панатинаикос" будет не только символом олимпийской истории, но и приверженности лучшему будущему, устойчивому развитию, большей солидарности в спорте. Пусть стадион "Панатинаикос" засияет новым духом олимпизма".

История стадиона

Стадион "Панатинаикос" (в переводе - Панафинейский) или, как еще его называют, "Калимармаро" (в переводе - "Прекрасный мрамор") построен в античные времена. Дата основания - 329 год до нашей эры. Название стадиона говорит о том, что здесь проходили Панафинейские игры во время Всеафинского празднества в древних Афинах, посвященного богине Афине. Остатки древней постройки были раскопаны и восстановлены в середине XIX века на средства греческого патриота Евангелиса Заппаса.

В конце XIX века стадион был реконструирован в белом мраморе. В 1896 году на нем были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

Исследование по разработке нового освещения для стадиона началась в октябре 2020 года по распоряжению НОК Греции после того, как было установлено, что старое оборудование начало изнашиваться. Благодаря новым прожекторам световое загрязнение было уменьшено на 70-80%, а экономия энергии составила 50%. Подсветкой теперь охвачены и деревья на холме Ардитос, которые возвышаются над стенами стадиона.