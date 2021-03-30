Футболист сборной России Фомин назвал Дзюбу лидером национальной команды

ТАСС, 30 марта. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба является лидером национальной команды как на поле, так и за его пределами. Об этом заявил полузащитник "Динамо" и сборной России Даниил Фомин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Дзюба - лидер команды и на поле, и в жизни, - сказал Фомин. - Если что-то подсказывает, то с юмором. Все позитивно. И на поле он все доказывает своей игрой и голами".

Сборная России выиграла два первых матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команд Мальты (3:1) и Словении (2:1), которые прошли 24 и 27 марта. Дзюба отметился голом и результативной передачей в игре с мальтийцами, а также дублем во встрече против словенцев. Матч третьего тура против команды Словакии пройдет 30 марта.

"Победа над Словенией уже в прошлом, и она будет ценна в том случае, если мы выиграем и следующий матч. Игра в Словакии - через два дня на третий, и на первый план выходит восстановление. Надо удачно сыграть на выезде. Неожиданный выигрыш Словении у Хорватии еще раз доказал, что группа у нас ровная, все команды могут отнять друг у друга очки", - добавил Фомин.