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Формула-1

На этапе "Формулы-1" в Бахрейне было выявлено 12 случаев заражения коронавирусом

Всего было сделано 8 150 тестов в период с 22 по 28 марта
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 30 марта. Тесты на коронавирусную инфекцию 12 участников (пилотов, членов команд и персонала) первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Бахрейне дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Всего было сделано 8 150 тестов в период с 22 по 28 марта, имена зараженных не называются.

Победителем первого этапа стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Имоле (Италия) с 16 по 18 апреля.

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