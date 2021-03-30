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Чемпионат мира по фигурному катанию

Путин поздравил Синицину и Кацалапова с яркой победой на ЧМ по фигурному катанию

Президент подчеркнул, что такие триумфальные выступления создают спортивную славу России

ТАСС, 30 марта. Президент России Владимир Путин поздравил Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с победой в спортивных танцах на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Вы победили заслуженно, уверенно, ярко. Продемонстрировали блестящее мастерство и слаженность исполнения, покорив и судей, и многочисленных поклонников фигурного катания", - отметил президент в поздравлении, пожелав спортсменам новых успехов.

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Путин подчеркнул, что такие триумфальные выступления создают спортивную славу России.

Российские фигуристы заняли первое место в медальном зачете чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. В активе российской команды шесть медалей: три золотые, одна серебряная, две бронзовые. Чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзовые награды выиграли Александра Трусова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (парное катание).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧемпионат мира по фигурному катанию
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