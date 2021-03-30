Путин поздравил Синицину и Кацалапова с яркой победой на ЧМ по фигурному катанию

ТАСС, 30 марта. Президент России Владимир Путин поздравил Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с победой в спортивных танцах на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.
"Вы победили заслуженно, уверенно, ярко. Продемонстрировали блестящее мастерство и слаженность исполнения, покорив и судей, и многочисленных поклонников фигурного катания", - отметил президент в поздравлении, пожелав спортсменам новых успехов.
Путин подчеркнул, что такие триумфальные выступления создают спортивную славу России.
Российские фигуристы заняли первое место в медальном зачете чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. В активе российской команды шесть медалей: три золотые, одна серебряная, две бронзовые. Чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзовые награды выиграли Александра Трусова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (парное катание).