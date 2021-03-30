Путин поздравил Синицину и Кацалапова с яркой победой на ЧМ по фигурному катанию

ТАСС, 30 марта. Президент России Владимир Путин поздравил Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с победой в спортивных танцах на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Вы победили заслуженно, уверенно, ярко. Продемонстрировали блестящее мастерство и слаженность исполнения, покорив и судей, и многочисленных поклонников фигурного катания", - отметил президент в поздравлении, пожелав спортсменам новых успехов.