Гордость, зависть и восторг. Послевкусие чемпионата мира по фигурному катанию

В Стокгольме завершился юбилейный (110-й) и первый за два года чемпионат мира по фигурному катанию. Безусловно, выдающийся для российских спортсменов с точки зрения результата - шесть медалей, из которых три - в женском одиночном катании, россиянки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал. Причем Щербакова и Трусова дебютировали на турнире с отсрочкой на год – предыдущий чемпионат мира в Монреале был отменен в разгар пандемии, а что такое держать себя в кондиции в женском одиночном катании, да еще и в столь нежном возрасте, сегодня, пожалуй, уже никому объяснять не надо. И Щербакова, и Трусова с честью справились, но, да простят меня девушки, прежде всего хочется сказать кучу добрых слов Туктамышевой. Как говорит незабвенная Татьяна Анатольевна Тарасова, "кланяюсь в ножки" ее тренеру Алексею Мишину - низкий поклон вам за спортсменку, которая в 24 года, пройдя через кучу испытаний, возвращается и делает результат .

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Наше первое знакомство с Елизаветой состоялось в далеком 2008 году, когда 12-летний вундеркинд российской одиночки (тогда это явление было не столь частым, как сегодня) взяла серебро на взрослом чемпионате России. Брать интервью у детей – задачка та еще, но девочка из Глазова запомнилась собранностью, немногословием и взрослым взглядом на дело. Тогда турнир был отборочным на чемпионат Европы в Хельсинки, и что Туктамышева, что 12-летняя победительница чемпионата России, будущая олимпийская чемпионка Аделина Сотникова на тот турнир по возрасту не проходили. "Ничего обидного, - сказала тогда Туктамышева. – У нас еще много времени, столькому еще успеем научиться. А к Играм в Сочи конкуренток нам не будет – сейчас позиции россиянок не так сильны, но меня никто не разубедит, что именно наша школа – сильнейшая в мире". На Игры в Сочи Лиза не попала, их тогда выиграла Сотникова. Но свое слово Туктамышева сказала чуть позже – выиграла финал Гран-при в сезоне 2014/15, с этим турниром связано еще одно воспоминание. У каждой спортсменки свои способы восстановления - кто-то слушает музыку, кто-то нарезает круги, а Туктамышева не расставалась с книгой. Я полюбопытствовала, что же она так увлеченно читает, и Лиза, со словами "оторваться не могу", показала обложку – "Шантарам". Шантарам в переводе с маратхи - человек, которому Бог даровал мирную судьбу. Через несколько месяцев Туктамышева выиграла чемпионат мира в Шанхае, впервые в короткой программе исполнив тройной аксель, побив мировой рекорд. А дальше спад – постепенный, тянучий, болезненный, обидный. На Игры в Пхенчхан Туктамышева тоже не пробилась – только седьмая на национальном чемпионате, тогда на Игры попали Загитова, Медведева и Сотскова.

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Фото и видео со слезами Туктамышевой в "кис энд край" в Стокгольме стали чуть ли не самым популярным в сети в день ее триумфа. До игр в Пекине осталось чуть меньше года. Сейчас Елизавете хочется пожелать сил и спортивной удачи. Терпения, трудолюбия и красоты этой спортсменке не занимать. Можно только позавидовать тем, кто смог видеть все это своими глазами – телекартинка никогда не заменит эмоций, которые ты испытываешь на таких турнирах. Если, конечно, тебе посчастливится на них попасть. "Пузырь" Ericcson globe в этот раз оказался непробиваемым. Из Петербурга в Стокгольм Туктамышева – не единственная тренерская победа 80-летнего Мишина на чемпионате в Стокгольме. Еще два представителя его школы - Евгений Семененко и Михаил Коляда в итоге смогли справиться с поставленной перед ним основной задачей. Выступить так, чтобы сумма занятых ими мест была равна или не превышала цифру 13. Уложились ровно в 13, а значит, что для российского мужского одиночного катания открыта дверь в виде трех максимальных квот на ближайший чемпионат мира и приоткрыта в этом же виде на Игры. Хитроумные специалисты Международного союза конькобежцев решили, что это слишком просто, будьте любезны подтвердить свои претензии на Игры еще одним успешным выступлением на Небельхорн трофи. Хочется верить, что выбор будет сделан верный, и российский одиночник войдет в первую шестерку турнира, который еще до недавнего времени особой ценности с точки зрения результатов не представлял.

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Два слова еще об одной петербургской победе в Швеции – о золоте дебютантов чемпионата мира спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, если смотреть глубже – очередном триумфе Тамары Москвиной. Еще одна ее пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали третьими, хотя и лидировали после короткой программы. Чего стоило Москвиной в ее 79 лет, похоронив во время этапа Кубка России супруга, подготовить две пары высочайшего уровня в период пандемии, можно только догадываться. Но их выступление в Стокгольме за год до Игр – бальзам на душу, первое золото чемпионата мира у спортивных пар с 2013 года. А теперь о ложке дегтя в патоке радости, которую под занавес оставил турнир танцоров. Победителями чемпионата мира стали, причем абсолютно заслуженно, ученики Александра Жулина – Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Их победа в танцах для России первая с 2009 года, когда в Лос-Анджелесе выиграли Оксана Домнина и Максим Шабалин. Но вот пятое место Александры Степановой и Ивана Букина, по меньшей мере, вызывает нелегкое недоумение. Да, в коротком танце была допущена ошибка, да, программа прошлогодняя – но она у большинства в Стокгольме прошлогодняя. После того, что они сделали в произвольном танце оставить за россиянами пятое место без изменений? Серьезно? Да, танцы наконец стали популярны, и да, пресловутую очередь к пьедесталу, чем славится именно этот вид, никто не отменял. Но, уважаемые специалисты, неужели такое катание заслуживает этих баллов? В GOE и компонентах российские спортсмены оказались даже хуже, чем в коротком танце. Неподдельное удивление баллами канадцев Жиль и Пуарье лишь еще одна капелька вдовесок к тому, что, видимо, сейчас придется испить до дна одной из лучших танцевальных пар в мире.

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