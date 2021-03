Тотальное превосходство. Российские фигуристы выиграли три золотые медали чемпионата мира

Первыми из российской команды золото чемпионата мира завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов - ученики прославленного тренера Тамары Москвиной. Победители юниорского чемпионата мира 2019 года после короткой программы в соревнованиях спортивных пар шли третьими, пропустив на первое место товарищей по команде - Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Однако в произвольной программе Мишина и Галлямов под We Are the Champions группы Queen откатались так, что соперникам, будь то соотечественники или чемпионы мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, оставалось лишь смириться. В парном катании в начало очереди за медалями встают те, кто катается без ошибок.

Настоящий фурор на турнире произвели российские одиночницы: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, тренирующиеся у трех разных специалистов - Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко соответственно. Впервые в истории представительницы отечественного женского одиночного катания заняли весь пьедестал на чемпионате мира. При этом у всех трех российских фигуристок путь к этим медалям получился непростым.