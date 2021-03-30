ПКР рекомендовал кандидатам на участие в Играх в Токио пройти вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) рекомендовал кандидатам в члены российской делегации на Паралимпийских играх в Токио пройти процедуру вакцинации от COVID-19, организованную ФМБА России. Об этом ТАСС сообщил председатель исполкома ПКР, первый вице-президент организации Павел Рожков.

"Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Паралимпийского комитета России, - сообщил Рожков. - Окончательное решение о вакцинировании остается за спортсменом или персоналом спортсмена. В перечень обязательных требований для участия в Паралимпийских играх в Токио вакцинирование не входит, однако Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет просят приложить максимальные усилия, чтобы большинство членов делегации было привито".

"В некоторых видах спорта квалификационный период продлится до середины лета. Вакцина поможет спортсменам и персоналу спортсмена свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией при участии в международных соревнованиях и заключительных тренировочных мероприятиях к Паралимпийским играм в Токио", - подчеркнул Рожков.

Паралимпийские игры в Токио должны были пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но из-за коронавируса были перенесены на год и состоятся с 24 августа по 5 сентября.