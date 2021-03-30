Компания Forward станет экипировщиком паралимпийской сборной России на Играх в Пекине

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Компания Forward станет генеральным партнером и официальным экипировщиком паралимпийской сборной России на зимней Паралимпиаде 2022 года Пекине. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Сегодня на заседании исполкома Паралимпийского комитета России компания Forward была утверждена в качестве генерального партнера и официального экипировщика паралимпийской сборной команды России на Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, - сообщил Рожков. - Нами были рассмотрены и утверждены предварительные эскизы экипировки и перечень мероприятий, запланированных в рамках реализации контракта".

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года.