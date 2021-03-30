СМИ: "Реал" планирует приобрести баскетболиста ЦСКА Джеймса летом

В понедельник Джеймс был отстранен от игр решением тренерского штаба. По ходу нынешнего сезона баскетболиста уже освобождали от матчей. На старте сезона баскетболист по неназванным причинам пропустил игру против "Басконии" в Евролиге. В январе Джеймса отстранили от тренировок и матчей после внутреннего инцидента в раздевалке, незадолго до этого спортсмен уезжал в США на похороны деда. В феврале пресс-служба ЦСКА сообщила, что баскетболист вновь покинул расположение команды и вернулся в США из-за смерти родственника.

Джеймсу 30 лет, он является игроком ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

31-летний Адамс в нынешнем сезоне чемпионата Китая набирает в среднем 27,5 очка, делает 6,5 подбора и 6,3 результативные передачи.