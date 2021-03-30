{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Лунтовский: "ВТБ Арена" пошла навстречу болельщикам "Динамо", разрешив проведение игр МХЛ

"Динамо" проведет домашние игры 3 и 4 апреля
Генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "ВТБ Арена" решила пойти навстречу болельщикам "Динамо", разрешив проведение игр команды бело-голубых в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) на своем льду. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский.

Во вторник было объявлено, что "Динамо" проведет полуфинальные матчи МХЛ против уфимского "Толпара" на "ВТБ Арене".

"Мы с удовольствием поддержали инициативу хоккейного клуба перевести игры молодежной команды на "ВТБ Арену". МХК "Динамо" показывает невероятные результаты, и поддержка трибун на самой современной площадке Москвы станет отличным стимулом двигаться дальше и бороться за чемпионство, - сказал Лунтовский. - В том числе мы не могли оставить без внимания пожелания динамовских болельщиков, которые мечтали увидеть игры молодых хоккеистов именно на основной домашней арене. Главная наша цель - всесторонняя помощь развития спорта, поэтому, планируя календарь "ВТБ Арены", мы делаем акцент именно на мероприятия данного формата".

"Динамо" проведет домашние игры 3 и 4 апреля. Начало обеих встреч - в 13:00 мск.

На стадии четвертьфинала "Динамо" оказалось сильнее "Красной Армии", выиграв серию со счетом 3-0, "Толпар" обыграл "Чайку" в серии со счетом 3-1.

Теги
КХЛ
Летние олимпийские виды спорта
Чемпион Игр дзюдоист Мудранов вошел в состав сборной России на "Большой шлем" в Турции
Турнир в Анталье станет четвертым этапом мировой серии
Читать полностью