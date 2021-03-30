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Санкции WADA против российского спорта

Лукин заявил, что покинул пост главы паралимпийского комитета в интересах спортсменов

Член Совета Федерации Лукин сложил полномочия президента ПКР во вторник в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства
Владимир Лукин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Владимир Лукин
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Владимир Лукин ушел с поста президента Паралимпийского комитета России (ПКР) в интересах спортсменов. Об этом он заявил ТАСС.

Член Совета Федерации Лукин сложил полномочия президента ПКР во вторник в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), запрещающими российским госчиновникам занимать посты в спортивных организациях.

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"ПКР существует прежде всего для того, чтобы организовать участие российских спортсменов в Играх. Интересы наших спортсменов, их судьба и полновесная реализация являются для нас главным. Все люди, которые входят в законодательные органы, приняли решение на срок, который предполагает наше участие в законодательных органах, покинуть спортивное учреждение", - сказал Лукин. Также во вторник посты вице-президентов ПКР покинули депутаты Госдумы Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин.

"Решение сегодня принято в связи известным решением CAS, одним из пунктов которого является решение о том, что все члены руководящих органов олимпийского и паралимпийского комитетов, которые входят одновременно в правительственные структуры, не могут совмещать. Разумеется, всему цивилизованному миру понятно, что законодательная власть к правительственным структурам не относится. Правительство - одно, законодательная власть - другое, но решения суда были такие. Поэтому перед ПКР встал очевидный вопрос - выполнять решение суда, в том числе и это его положение, или поставить под угрозу участие наших спортсменов в Паралимпийских играх в Токио и Пекине", - подчеркнул Лукин.

Лукин возглавлял ПКР с 1997 года, в последний раз его переизбрали на четырехлетний срок в апреле 2018 года.

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Санкции WADA против российского спорта
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