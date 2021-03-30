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Евро-2020

Региональный оргкомитет ЧЕ-2020 в Петербурге 31 марта примет решение о количестве зрителей

Ранее сообщалось о договоренности по поводу заполняемости трибун на 50%
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Заседание регионального оргкомитета по подготовке к чемпионату Европы по футболу, после которого объявят о количестве зрителей, допущенных на игры в Санкт-Петербурге, состоится 31 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета российской части турнира.

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25 марта генеральный директор оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что имеется договоренность о заполняемости трибун на 50%.

"Завтра в Санкт-Петербурге пройдет заседание регионального оргкомитета, который обсудит общие вопросы подготовки и другие аспекты турнира. Один из них - вопрос вместимости", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что региональный комитет с большой вероятностью утвердит цифру. В начале апреля она будет отправлена в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который примет решение по всем городам.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся матчи сборной России с командами Бельгии и Финляндии, а также встреча между бельгийцами и финнами и один из четвертьфиналов.

Теги
Евро-2020
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