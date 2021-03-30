Сборные Германии и Нидерландов стали первыми четвертьфиналистами молодежного Евро

ТАСС, 30 марта. Сборные Германии и Нидерландов стали первыми командами, вышедшими в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы по футболу среди игроков не старше 21 года. Турнир проходит в Венгрии и Словении.

В заключительном туре группового этапа команда Нидерландов со счетом 6:1 обыграла венгров, немцы разошлись миром с румынами (0:0). Команды Нидерландов, Германии и Румынии набрали по пять очков, однако румыны стали третьими в группе А из-за дополнительных показателей.

Позднее во вторник пройдут заключительные матчи группы В, в которых испанцы встретятся с чехами, а итальянцы - со словенцами.

В среду российская команда сыграет с датчанами в последнем матче группы С, а французы встретятся с исландцами. После двух туров команда Дании лидирует в таблице, набрав шесть очков, по три очка в активе французской и российской сборных, замыкает квартет команда Исландии (0). Также в среду пройдут матчи группы D: хорваты сыграют с англичанами, а швейцарцы - с португальцами.

В финальном турнире в Словении и Венгрии принимают участие 16 команд, которые на первом этапе разбиты на четыре группы. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Плей-офф стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.

Чемпионат Европы проводится каждые два года. Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах. После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть (2013). Тогда, попав в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии, российская команда проиграла во всех матчах.