Сборная России по футболу сыграет с датчанами за выход в четвертьфинал молодежного Евро

ТАСС, 31 марта. Молодежная сборная России по футболу сыграет с командой Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Венгрии и Словении. Встреча пройдет в венгерском городе Сомбатхей и начнется в 19:00 мск.

Команда Михаила Галактионова в стартовом матче группового этапа переиграла исландцев (4:1), а затем уступила французам (0:2), в данный момент сборная России имеет в своем активе три очка. Датчане набрали шесть очков, победив сборные Франции (1:0) и Исландии (2:0). В активе французов три очка, исландцы очков не набрали.

Матч между сборными Франции и Исландии также начнется в 19:00 мск. Если французы и россияне одержат победы, то три команды в группе С наберут по шесть очков. В таком случае выше окажется команда, имеющая лучшую разность забитых и пропущенных мячей в личных встречах между этими тремя сборными.

Для гарантированного выхода в четвертьфинал турнира сборной России необходимо обыграть команду Дании с разницей как минимум в два мяча. Если российские футболисты одержат победу с минимальной разницей в счете, то выйдут в плей-офф только если исландцы не проиграют в параллельном матче. В случае ничейного исхода встречи с датчанами российской команде придется рассчитывать исключительно на победу исландцев.

Сборная России может выйти из группы и в случае поражения от датчан. Для этого команда Исландии должна обыграть французов с разницей в два или три мяча. Плей-офф молодежного чемпионата Европы стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.

В двух первых встречах тренерский штаб сборной России выпускал один и тот же стартовый состав. В заключительном матче группового турнира из-за дисквалификации не сыграет защитник Павел Маслов. Игрок "Спартака" уже покинул расположение команды.

Сборная России на молодежных чемпионатах Европы

Чемпионат Европы проводится каждые два года. Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах. В 1998 году сборная России, за которую тогда выступали Егор Титов и Вадим Евсеев, проиграла в четвертьфинале испанцам (0:1), после чего в полуфинале утешительного раунда уступила шведам (0:2) и выиграла матч за седьмое место у команды Румынии (2:1).

После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть. На турнире в 2013 году в составе сборной России выступали Алан Дзагоев, Федор Смолов и Денис Черышев. Тогда, попав в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии, российская команда проиграла во всех матчах.