Черчесов объяснил обратную замену Мостового в матче квалификации чемпионата мира

ТАСС, 31 марта. Обратная замена футболиста сборной России Андрея Мостового в матче квалификации чемпионата мира против команды Словакии обусловлена тактическими изменениями. Об этом в эфире телеканала " Матч ТВ " заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Во вторник российская сборная проиграла команде Словакии на выезде со счетом 1:2. Во втором тайме Мостовой вышел на поле вместо Юрия Жиркова, но через 19 минут был заменен на Александра Соболева.

"В Трнаве мы проиграли игру, хотя рассчитывали на большее. В какие-то моменты мы владели инициативой. В последних играх словаки забивают только со стандартов, мы готовились к этому, но не удалось", - сказал Черчесов.

"Мы проигрывали, нам надо было менять игру, перешли в четыре защитника. Вышел второй нападающий, когда команда проигрывает, то надо добавлять. Мы забили гол, который так ждали, но быстро пропустили. Замена Мостового значила, что нам нужно было выпустить второго нападающего, поменять тактику, в которую он не вписывался", - отметил Черчесов.

В турнирной таблице группы H сборная России занимает второе место, набрав шесть очков в трех матчах. Следующий матч сборная России проведет 1 сентября дома против команды Хорватии.