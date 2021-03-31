Хасанби Биджиев заявлен главным тренером футбольного клуба "Ротор"

20 марта клуб объявил о назначении Юрия Батуренко на пост главного тренера вместо уволенного Александра Хацкевича. Однако у Батуренко отсутствует лицензия Pro, необходимая для работы в должности главного тренера в клубах премьер-лиги.

Обучение и сдача экзамена на получение лицензии Pro обычно происходит летом, по завершении сезона. На данный момент у Батуренко имеется лицензия А, которая не дает права работать главным тренером в командах премьер-лиги.

После 23 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ротор" занимает 13-е место (зона переходных матчей за право остаться в лиге на следующий сезон), набрав 18 очков. Отставание от 12-й строчки, гарантирующей место в лиге на следующий сезон, составляет восемь очков, отрыв от зоны прямого вылета - четыре очка.