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Футбол в России

Хасанби Биджиев заявлен главным тренером футбольного клуба "Ротор"

Фактически руководить командой в матчах будет Юрий Батуренко

ТАСС, 31 марта. Хасанби Биджиев формально будет занимать пост главного тренера волгоградского футбольного клуба "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

20 марта клуб объявил о назначении Юрия Батуренко на пост главного тренера вместо уволенного Александра Хацкевича. Однако у Батуренко отсутствует лицензия Pro, необходимая для работы в должности главного тренера в клубах премьер-лиги.

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Обучение и сдача экзамена на получение лицензии Pro обычно происходит летом, по завершении сезона. На данный момент у Батуренко имеется лицензия А, которая не дает права работать главным тренером в командах премьер-лиги.

После 23 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ротор" занимает 13-е место (зона переходных матчей за право остаться в лиге на следующий сезон), набрав 18 очков. Отставание от 12-й строчки, гарантирующей место в лиге на следующий сезон, составляет восемь очков, отрыв от зоны прямого вылета - четыре очка.

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