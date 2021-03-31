УЕФА будет опираться на ПЦР-тесты при допуске зрителей на матчи Евро

Ранее Сорокин сообщил, что оргкомитет и власти Санкт-Петербурга утвердили проведение матчей турнира в городе с 50-процентной заполняемостью трибун.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Основанием для допуска зрителей на матчи чемпионата Европы по футболу в первую очередь будут результаты ПЦР-тестов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин.

"Что касается иностранных болельщиков, то проходит согласование изменений в распоряжение правительства, которое регулирует процесс въезд иностранцев. Как только этот процесс будет закончен, мы сможем анонсировать все особенности въезда иностранцев, - сказал Сорокин. - По процентному количеству пока говорить некорректно - лучше говорить об этом, когда процесс согласования будет завершен".

"УЕФА [в вопросе допуска зрителей] в большей степени полагается на ПЦР-тестирование, чем на вакцинацию. Потому что, согласно общим принципам, даже вакцинированный может являться носителем", - добавил он.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся четыре игры.