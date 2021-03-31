Карякин оценил шансы российских шахматистов в турнире претендентов

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий имеет хорошие шансы на победу в турнире претендентов. Такое мнение ТАСС высказал российский гроссмейстер, участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Сергей Карякин.

"Ян в последнее время набрал хорошую форму, делит лидерство в турнире претендентов на данный момент, у него хорошие шансы на итоговую победу. Хотя и у Александра Грищука в случае двух хороших партий появятся шансы, - сказал Карякин. - Вообще уникальный случай, когда в апреле начинается, по сути, новый турнир претендентов, и участники могут оказаться совсем не в той форме, в какой были год назад. Поэтому будет увлекательно следить".

Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (оба - по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).