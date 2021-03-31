Черчесов: перенос тура чемпионата России помог сборной избежать обилия травм

ТАСС, 31 марта. Перенос тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) имел благоприятные последствия для сборной России по футболу, которая могла бы потерять часть игроков из-за травм. Об этом главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил в эфире телеканала "Россия-24" .

"Получилось, что РПЛ пошла нам навстречу, тур был перед сбором сдвинут. Игроки получают травмы, и, если бы еще тур был сыгран, наверняка были бы еще травмированные. Поэтому это [перенос тура] помогло", - сказал Черчесов.

23-й тур РПЛ был сыгран в середине недели 17-19 марта. Сборная России провела три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года - с командами Мальты (3:1), Словении (2:1) и Словакии (1:2).

Сборной России не смог помочь полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. "Когда идут три матча подряд, любой игрок высокого уровня, несомненно, важен. В таком случае можно больше ротировать состав, менять игроков, выпускать более свежих, в том числе менять какие-то вещи в тактическом плане. Естественно, любой игрок, который делает разницу, всегда важен, поэтому Зобнин важный для нас игрок во всех отношениях", - отметил Черчесов.

В турнирной таблице группы H отборочного турнира сборная России занимает второе место, набрав шесть очков в трех матчах. Следующий матч команда проведет 1 сентября дома против сборной Хорватии, которая лидирует, также набрав шесть очков.