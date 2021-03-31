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Евро-2020

В Петербурге назвали допуск 50% зрителей на матчи Евро "возвращением к нормальной жизни"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский отметил, что для города было принципиально провести матчи турнира со зрителями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский назвал "знаком возвращения к нормальной жизни" решение оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу о допуске 50% зрителей на матчи в городе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации губернатора города.

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"Для нас было принципиальным моментом провести чемпионат со зрителями. Мы долго готовились, прорабатывали различные сценарии, уточняли риски. Допуск 50% - это наша совместная победа, знак не только для любителей футбола, но и для всех горожан, что мы возвращаемся к нормальной жизни", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора.

В среду в Санкт-Петербурге состоялось заседание оргкомитета по координации работ по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу, на котором утвердили решение о допуске на матчи чемпионата 50% болельщиков от общей вместимости стадиона. При этом УЕФА оставляет всем городам - организаторам первенства возможность расширить предел вместимости арен при улучшении ситуации с коронавирусом - сделать это можно до 28 апреля.

"Кроме того, на заседании оргкомитета была подтверждена концепция двух официальных площадок зоны болельщиков УЕФА: футбольная деревня на Конюшенной площади и зона публичного просмотра на Дворцовой площади. Площадка на Конюшенной - это семейно-развлекательная зона с трансляцией всех матчей Евро-2020 на большом экране и насыщенной культурной программой. Она будет работать весь период проведения турнира", - отметили в Смольном.

Планируется, что на Дворцовой площади будут транслировать наиболее зрелищные матчи, начиная с 1/4 финала. Эта фан-зона будет работать 2 и 3 июля (матчи 1/4 финала), 6 и 7 июля (полуфиналы) и 11 июля (финал). За три часа до начала матчей будет организована специальная культурно-развлекательная программа.

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отметил по итогам заседания, что в настоящее время совместно с правительством города готовится уведомление в УЕФА о 50-процентной вместимости трибун. Его планируют отправить до 7 апреля. Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся четыре игры.

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