УЕФА отменил ограничение по зрителям на матчах чемпионата Европы

ТАСС, 31 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с июня 2021 года отменит ограничение на зрителей, которое ранее составляло 30% от заполняемости стадионов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В октябре 2020 года УЕФА ввел запрет на заполняемость стадионов более чем на 30%, подобное решение было вызвано пандемией коронавируса. По новым правилам решение о количестве зрителей на матчах будет определяться только региональными властями.

Ограничение в 30% заполняемости трибун останется в силе до финальных матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов, которые пройдут 26 и 29 мая соответственно.