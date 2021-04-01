Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону

Он преодолел дистанцию за 31 минуту 46,6 секунды, совершив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял представляющий Москву Матвей Елисеев (отставание - 13,3 секунды; два промаха), третьим стал Семен Сучилов из Ханты-Мансийского автономного округа (+55,6; 2), но позже он был дисквалифицирован решением жюри за использование двух обойм. Третье место перешло к чемпиону мира 2017 года Максиму Цветкову из Санкт-Петербурга (+1.08,0; 2).

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, занял первое место в гонке преследования на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России по биатлону.

Биатлониста Сучилова дисквалифицировали на чемпионате России за использование двух обойм

Бронзовый призер Игр в Сочи Евгений Гараничев (Тюменская область) занял четвертое место (+1.13,5; 2), Карим Халили (Москва) - девятое (+2.31,7; 3). Чемпион мира 2010 года Александр Логинов (Тюменская область) совершил четыре промаха на последнем огневом рубеже, завершив гонку на 16-м месте (+3.21,7; 6).

Латыпову 27 лет, он является чемпионом Универсиады 2019 года в спринтерской гонке, серебряным призером чемпионата Европы (2020) в смешанной эстафете, также в его активе бронза чемпионата мира 2019 в эстафете. По итогам минувшего сезона Кубка мира спортсмен занял 18-е место. В среду в спринтерской гонке чемпионата России он стал третьим.

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.