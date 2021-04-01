Биатлониста Сучилова дисквалифицировали на чемпионате России за использование двух обойм

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Представитель Ханты-Мансийского автономного округа Семен Сучилов решением жюри дисквалифицирован по итогам гонки преследования на чемпионате России по биатлону. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сучилов финишировал третьим, но на последней стрельбе вместо того, чтобы воспользоваться дополнительными патронами, он вставил вторую обойму, что запрещено правилами. Третье место в итоге занял Максим Цветков из Санкт-Петербурга.

Женская гонка преследования пройдет позднее в четверг.