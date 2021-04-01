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Биатлон

Биатлониста Сучилова дисквалифицировали на чемпионате России за использование двух обойм

Спортсмен финишировал третьим, но на последней стрельбе вместо того, чтобы воспользоваться дополнительными патронами, он вставил вторую обойму, что запрещено правилами
Семен Сучилов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Семен Сучилов
© Донат Сорокин/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Представитель Ханты-Мансийского автономного округа Семен Сучилов решением жюри дисквалифицирован по итогам гонки преследования на чемпионате России по биатлону. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сучилов финишировал третьим, но на последней стрельбе вместо того, чтобы воспользоваться дополнительными патронами, он вставил вторую обойму, что запрещено правилами. Третье место в итоге занял Максим Цветков из Санкт-Петербурга.

Женская гонка преследования пройдет позднее в четверг.

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