Российский защитник Кныжов прокомментировал дебютную шайбу в НХЛ

В ночь на четверг "Сан-Хосе" на своем льду победил "Миннесоту" со счетом 4:2. Кныжов отметился заброшенной шайбой на 51-й минуте, которая стала для него первой в НХЛ.

"Я проделал большой путь и рад, что сегодня забил свой первый гол, счастлив быть здесь", - сказал Кныжов.

Кныжову 23 года, он выступает за "Сан-Хосе" с 2020 года. В нынешнем сезоне российский защитник принял участие в 35 матчах и набрал пять очков (один гол + четыре передачи). "Сан-Хосе" занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 34 очка после 35 игр.