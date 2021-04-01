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НХЛ

Российский защитник Кныжов прокомментировал дебютную шайбу в НХЛ

Хоккеист "Сан-Хосе" отличился в победном матче с "Миннесотой"

ТАСС, 1 апреля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" Николай Кныжов рад первой заброшенной шайбе в лиге. Комментарий спортсмена приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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В ночь на четверг "Сан-Хосе" на своем льду победил "Миннесоту" со счетом 4:2. Кныжов отметился заброшенной шайбой на 51-й минуте, которая стала для него первой в НХЛ.

"Я проделал большой путь и рад, что сегодня забил свой первый гол, счастлив быть здесь", - сказал Кныжов.

Кныжову 23 года, он выступает за "Сан-Хосе" с 2020 года. В нынешнем сезоне российский защитник принял участие в 35 матчах и набрал пять очков (один гол + четыре передачи). "Сан-Хосе" занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 34 очка после 35 игр.

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