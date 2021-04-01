Женская сборная России по хоккею начнет чемпионат мира 8 мая матчем с командой Швейцарии

ТАСС, 1 апреля. Женская сборная России 8 мая проведет первый матч на чемпионате мира по хоккею в Канаде против команды Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Женский чемпионат мира по хоккею будет перенесен на май после одобрения канадских властей

Сборная России будет играть в группе А, все матчи в которой пройдут в Галифаксе. Вторую встречу россиянки проведут 9 мая против канадок. Затем пройдут матчи со сборными США (10 мая) и Финляндии (11 мая).

В группе B будут выступать сборные Чехии, Германии, Японии, Дании и Венгрии. Их матчи пройдут в Труро.

13 мая пройдут четвертьфинальные встречи, 15 мая - полуфинальные. Финал и матч за третье место состоятся 16 мая в Галифаксе.

Турнир 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса, он должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в Канаде. В турнире 2021 года примут участие те команды, что должны были играть в прошлом году. Действующим чемпионом мира является сборная США, завоевавшая свой девятый титул на чемпионате мира - 2019 в Финляндии.