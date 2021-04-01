Спортивный арбитражный суд назначил дату второго слушания по делу пловца Сунь Яна

ТАСС, 1 апреля. Второе слушание по делу об использовании допинга китайским пловцом Сунь Яном пройдет на неделе, начинающейся 24 мая, в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

В декабре дисквалификация Сунь Яна сроком на восемь лет была отменена Федеральным судом Швейцарии в связи с расистскими комментариями о Китае в социальных сетях одного из судей CAS. В связи с этим другие члены коллегии, участвовавшей в первом слушании, ушли в отставку, и был созван новый состав коллегии.

По завершении слушания коллегия перейдет к обсуждению и подготовке арбитражного решения.

В 2018 году Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS и потребовало рассмотреть дело. В 2014 году Сунь Ян уже был дисквалифицирован на три месяца за употребление запрещенного препарата, причем об этом было объявлено уже после того, как срок отстранения истек.

В связи с повторным нарушением CAS принял решение наложить максимальные санкции - отстранение на восемь лет. Дисквалификация отсчитывается с 28 февраля 2020 года.

Сунь Яну 29 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом (дважды в 2012 году и один раз в 2016 году), 11-кратным чемпионом мира, девятикратным победителем Азиатских игр. Сунь Ян - рекордсмен мира на дистанции 1 500 метров.