Тайсумов заявил о планах вернуться в UFC

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россиянин Майрбек Тайсумов планирует вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом Тайсумов рассказал ТАСС.

"Были причины, травмы, но я все уже залечил и возвращаюсь, - сказал Тайсумов. - После Рамадана вы меня увидите. UFC? Ну а где же еще?"

Тайсумов провел последний бой в сентябре 2019 года. Он выступал в UFC, однако лига не предложила ему новый контракт.

Всего на счету 32-летнего бойца 27 побед и шесть поражений.