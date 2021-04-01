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Тайсумов заявил о планах вернуться в UFC

Россиянин провел последний бой в сентябре 2019 года

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россиянин Майрбек Тайсумов планирует вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом Тайсумов рассказал ТАСС.

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"Были причины, травмы, но я все уже залечил и возвращаюсь, - сказал Тайсумов. - После Рамадана вы меня увидите. UFC? Ну а где же еще?"

Тайсумов провел последний бой в сентябре 2019 года. Он выступал в UFC, однако лига не предложила ему новый контракт.

Всего на счету 32-летнего бойца 27 побед и шесть поражений.

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