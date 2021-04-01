Футболист "Тамбова" Герман отказался от прохождения теста на полиграфе

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Полузащитник "Тамбова" Дмитрий Герман, вызванный в Российский футбольный союз (РФС), отказался от прохождения проверки на полиграфе. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций организации.

Ранее РФС сообщил, что проводит проверку возможного участия ряда игроков "Тамбова" в договорных матчах.

"Сегодня по вызову РФС в офис организации прибыл Дмитрий Герман. Он был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе футболист отказался", - сообщили в службе коммуникаций.

Другим игроком "Тамбова", вызванным для дачи показаний, является нападающий Александр Еркин.