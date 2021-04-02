НХЛ перенесла еще три матча "Ванкувера" из-за коронавируса

ТАСС, 2 апреля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение перенести три матча "Ванкувера" против "Эдмонтона" и "Виннипега" из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Встреча с "Эдмонтоном" должна была пройти 4 апреля, игры против "Виннипега" - 5 и 7 апреля.

Перенос связан с включением нападающего Адама Годетта, защитника Трэвиса Хамоника и одного представителя тренерского штаба "Ванкувера" в ковид-протокол. Попадание игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Ранее НХЛ перенесла матч команды против "Калгари", который должен был пройти 1 апреля.

"Ванкувер" занимает шестую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 35 очков в 37 матчах.