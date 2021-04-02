Поединок, в котором боец ММА Плиев чуть не потерял палец, могут признать несостоявшимся

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Поединок бойца смешанного стиля (ММА) Хетага Плиева против американца Девина Гудейла, в котором представляющий Канаду спортсмен чуть не потерял палец, могут признать несостоявшимся. Об этом Плиев рассказал ТАСС.

Поединок прошел 1 апреля в организации Cage Fury в США. Плиев провел раунд с оторванным пальцем, после чего бой был остановлен, а победа была присуждена американцу. Плиев после поединка был отправлен в госпиталь, где врачи пришили ему палец.

"Мы подадим апелляцию, чтобы соперника дисквалифицировали. Он все-таки нарушал правила", - сказал Плиев.

Плиеву 37 лет, он родился в СССР. До перехода в ММА он выступал в соревнованиях по вольной борьбе. Является бронзовым призером Панамериканских игр 2011 года, участвовал в Олимпийских играх в Лондоне, где занял 10-е место в весовой категории до 96 кг.