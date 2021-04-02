В "Металлурге" заявили, что команда не выполнила задачу минимум на сезон КХЛ

ТАСС, 2 апреля. Магнитогорский "Металлург" не выполнил задачу минимум на сезон-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.

В "Металлурге" не исключили возможность возвращения Малкина в команду

"Металлург" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф команда из Магнитогорска в шести матчах уступила "Авангарду".

"Задачи максимум не выполнены, даже задача минимум, выход в финал конференции, оказалась не выполнена, - сказал Ласьков. - Продолжается разбор причин, почему не удалось выиграть серию с "Авангардом". В регулярном чемпионате команда играла неплохо, а в плей-офф - неровно. Были очень яркие матчи, а были полностью провальные".

Первый вице-президент "Металлурга" подчеркнул, что на следующий сезон перед командой будут стоять максимальные задачи.