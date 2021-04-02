Работа биатлонной сборной России по резерву признана неудовлетворительной

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апреля. /ТАСС/. Работа биатлонной команды России по резерву (юниоры и юноши) в этом сезоне признана неудовлетворительной. Такую оценку выставил тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в пятницу в Ханты-Мансийске.
С отчетом на совете выступил старший тренер по резерву Николай Большаков.
Юниорская и юношеская сборные в минувшем сезоне выступили только на одном международном старте - на чемпионате мира в Австрии. На турнире команда завоевала три золотые и две бронзовые медали. Все награды высшего достоинства сборной принес Денис Иродов, который готовился к сезону под руководством отца. Две бронзовые медали выиграл Михаил Первушин, на включении которого в состав настоял Большаков.
Работа женской и мужской резервных сборных России, которые возглавляют Сергей Коновалов и Сергей Белозеров, была признана удовлетворительной.
Тренерский совет может признать работу сборной либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной.