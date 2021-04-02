Работа биатлонной сборной России по резерву признана неудовлетворительной

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апреля. /ТАСС/. Работа биатлонной команды России по резерву (юниоры и юноши) в этом сезоне признана неудовлетворительной. Такую оценку выставил тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в пятницу в Ханты-Мансийске.

С отчетом на совете выступил старший тренер по резерву Николай Большаков.