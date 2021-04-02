Следующий бой Федора Емельяненко может пройти в конце лета в США

В своем последнем бою Емельяненко в декабре 2019 года нокаутировал американца Куинтона Джексона. В январе спортсмен переболел коронавирусом.

ТАСС, 2 апреля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко может провести следующий бой в конце лета или в начале осени в США. Об этом рассказал глава Bellator Скотт Кокер, комментарий которого приводит портал MMA Junkie .

"У него дела намного лучше, и он готов начать тренироваться и готовиться, - сказал Кокер. Думаю, он будет драться здесь [в США] в ближайшие несколько месяцев. Я собираюсь поговорить с ним на следующей неделе, когда он приедет. Думаю, в конце лета или в начале осени вы снова увидите Федора в клетке".

Глава Bellator отметил, что соперниками Емельяненко могут стать бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в супертяжелом весе Джуниор дос Сантос и Алистер Оверим.

Емельяненко 44 года, на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.