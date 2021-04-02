Дворкович не видит необходимости в присутствии зрителей на турнире претендентов

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович не считает необходимым присутствие зрителей на площадке во время проведения турнира претендентов в Екатеринбурге. Об этом он рассказал ТАСС.

"Полноценного "пузыря" не будет, а будет в целом нормальная работа. Присутствие зрителей мы обсудим с местными властями ближе к турниру, чтобы обладать самыми последними данными по ситуации с пандемией. Конечно, хотелось бы, чтобы были зрители, но, с другой стороны, никакого массового посещения точно не будет, это небольшой достаточно зал", - сказал Дворкович.

"Зрители точно будут допущены в зоны комментирования, к экспертам и комментаторам. Что касается игрового зала, то я не вижу сверхнеобходимости в этом в данный период. Хотя в нормальной ситуации лучше, чтобы у зрителей был доступ, но в нынешних условиях можно и воздержаться", - добавил глава FIDE.

Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).