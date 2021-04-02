СМИ: "Реал" не готов платить баскетболисту Джеймсу зарплату на уровне ЦСКА

Ранее портал сообщал о том, что "Реал" планирует летом подписать контракт с баскетболистом. В настоящее время Джеймс отстранен от игр московского клуба решением тренерского штаба, причины не разглашаются.

По ходу нынешнего сезона Джеймса уже освобождали от матчей. На старте сезона баскетболист по неназванным причинам пропустил игру против "Басконии" в Евролиге. В январе Джеймса отстранили от тренировок и матчей после внутреннего инцидента, незадолго до этого спортсмен уезжал в США на похороны родственника. В феврале пресс-служба ЦСКА сообщила, что баскетболист вновь покинул расположение команды и вернулся в США из-за смерти родственника.

Джеймс в ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.