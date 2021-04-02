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СМИ: "Реал" не готов платить баскетболисту Джеймсу зарплату на уровне ЦСКА

По действующему контракту Джеймс получает €2,5 млн за сезон

ТАСС, 2 апреля. Испанский баскетбольный клуб "Реал" не готов удовлетворить требования защитника ЦСКА Майка Джеймса по зарплате. Об этом сообщает испанский портал Defensa Central.

По действующему контракту Джеймс получает €2,5 млн за сезон и является четвертым самым высокооплачиваемым баскетболистом Евролиги. "Реал" готов предложить ему €1,8 млн.

Ранее портал сообщал о том, что "Реал" планирует летом подписать контракт с баскетболистом. В настоящее время Джеймс отстранен от игр московского клуба решением тренерского штаба, причины не разглашаются.

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По ходу нынешнего сезона Джеймса уже освобождали от матчей. На старте сезона баскетболист по неназванным причинам пропустил игру против "Басконии" в Евролиге. В январе Джеймса отстранили от тренировок и матчей после внутреннего инцидента, незадолго до этого спортсмен уезжал в США на похороны родственника. В феврале пресс-служба ЦСКА сообщила, что баскетболист вновь покинул расположение команды и вернулся в США из-за смерти родственника.

Джеймс в ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

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