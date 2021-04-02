Футболист "Ростова" Соу назвал Карпина лучшим тренером в своей карьере

26-летний Соу перешел в "Ростов" из болгарского ЦСКА в феврале на правах аренды. Гамбиец успел провести четыре матча в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три гола.

"[Карпин] очень большая личность. Мне нравится с ним работать, - сказал Соу. - У него всегда есть чему научиться - на каждой тренировке он дает нам много знаний. Он сильный мотиватор".

"С первого дня в "Ростове" понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится. Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться", - отметил нападающий.

Также Соу рассказал, что общение с тренером происходит не только на поле, но и за его пределами. "Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии, но для меня на данный момент лучший - Карпин. Я очень многому у него учусь, он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне, и что еще очень важно для меня - мы постоянно общаемся с тренером. Я рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами", - добавил футболист.

Карпин возглавил "Ростов" в 2017 году. Ранее он тренировал "Торпедо" из Армавира, выступавшее в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), испанскую "Мальорку", а также московский "Спартак", с которым дважды становился серебряным призером чемпионата России.