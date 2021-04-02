Олич заявлен главным тренером футбольного клуба ЦСКА

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Хорват Ивица Олич заявлен главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

23 марта клуб объявил о назначении 41-летнего Олича на пост главного тренера вместо белорусского специалиста Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон днем ранее.

Также тренерский штаб ЦСКА пополнили хорватские тренеры Игор Юкич и Илия Арачич. Как отмечает пресс-служба клуба, они уже прибыли в Москву и приняли участие в тренировочном процессе команды.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 года являлся ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 40 очков в 23 матчах. Следующий матч московский клуб проведет 4 апреля в гостях против "Тамбова".