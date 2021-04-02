Агент Фернандо рассказал, что футболист был бы счастлив вернуться в "Спартак"

ТАСС, 2 апреля. Бразильский полузащитник Фернандо был бы рад вернуться в московский футбольный клуб "Спартак". Об этом сообщил агент игрока Матеус де Фария, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Сейчас это будет не просто, но Фернандо хочет однажды вернуться в "Спартак". Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и "Спартак". Мы были бы счастливы вернуться", - сказал агент игрока.

Фернандо 29 лет, он выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год, из московской команды он перешел в китайский "Бэйцзин Гоань". Всего за "Спартак" бразилец провел 98 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе национальной сборной Бразилии Фернандо провел восемь матчей.