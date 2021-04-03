Нападающий клуба НХЛ "Анахайм" Волков отметился голом в первом матче за команду

Гол Волкова, а также шайба Якоба Сильверберга (25) не спасли "Анахайм" от проигрыша со счетом 2:4. В составе "Аризоны" отличились Йохан Ларссон (19), Лэйн Педерсон (31), Фил Кессел (53), Ник Шмалц (57). Защитник гостей Илья Любушкин очков не набрал.

ТАСС, 3 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" Александр Волков отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата против "Аризоны". Россиянин открыл счет на 17-й минуте, отличившись в первой игре за команду.

Волков забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне. Всего на счету россиянина шесть очков (четыре гола + две передачи) в 20 матчах. Волков оказался в "Анахайме" в результате обмена из "Тампы".

Волков был выбран "Тампой" на драфте 2017 года под общим 48-м номером. В течение трех сезонов он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Сиракьюз", проведя 195 матчей и набрав 123 очка (55+68). В 2019 году он дебютировал в составе основной команды, отыграв в регулярном чемпионате девять встреч и отметившись одной результативной передачей. В прошлом сезоне Волков в составе "Тампы" стал обладателем Кубка Стэнли, проведя в плей-офф один матч, он вышел на лед в заключительной игре финальной серии с "Далласом" (2:0, 4-2 - в серии).

"Аризона" набрала 39 очков в 37 матчах и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона. "Анахайм" находится на последней, восьмой позиции, набрав 28 очков за 38 игр. Следующую встречу команды проведут 5 апреля в Анахайме.