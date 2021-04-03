Джикия: футболисты "Спартака" проведут разговор с Тедеско по вопросу его ухода

ТАСС, 3 апреля. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" в скором времени проведут разговор с главным тренером команды Доменико Тедеско по вопросу его ухода в конце сезона. Об этом сообщил капитан красно-белых Георгий Джикия, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Тедеско возглавляет московский клуб с 2019 года. В декабре он заявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.

"Что касается Тедеско, то, понятное дело, все помнят, что он сказал в декабре, но думаю, что довольно скоро у нас с ним будет разговор по этому поводу и тогда уже появится какая-то конкретика. Сейчас все довольны результатом и игрой, все смотрят на голы и результаты - 6:1, 5:1, но я смотрю на все происходящее немного по-другому. Вижу наши ошибки, конкретизировать которые в печати не буду. Но есть много моментов, которые надо улучшать", - сказал Джикия.

"Разговор со стопроцентной вероятностью будет, а то, что я скажу при команде, прозвучит именно там. Не хочу анонсировать для всех содержание этого разговора. Не люблю выносить такие вещи наружу. То, что он сказал в декабре, все обсуждают, как и мы, но знаем одно: у нас до конца чемпионата семь игр, мы спокойно готовимся от матча к матчу. А Доменико на максимуме тренирует и заряжает нас, делает все то же самое, что и до зимы. Нет такого, чтобы после своего объявления он стал каким-то другим человеком", - добавил он.

"Спартак" после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка и уступая лидирующему "Зениту" четыре очка. В воскресенье красно-белые в гостях сыграют с "Ростовом".