"Авангард" победил "Ак Барс" в первом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 в первом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 6 223 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Готовец (12-я минута), Кирилл Семенов (59) и Клим Костин (60). У проигравших отличился Кирилл Петров (34). Канадский форвард "Авангарда" Рид Буше, ассистировавший Костину, набрал очки в 16-м матче подряд и повторил клубный рекорд, установленный Максимом Сушинским в сезоне-2003/04. Буше также повторил рекорд КХЛ по длительности результативной серии за один сезон, сравнявшись с Сергеем Мозякиным ("Металлург") и Патриком Торесеном ("Салават Юлаев").

"Авангард" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 5 апреля в Казани.

"Авангард" и "Ак Барс" обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016) - во всех этих случаях побеждал "Ак Барс". В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался "Авангард".

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).