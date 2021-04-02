ЦСКА обыграл СКА в первом матче финальной серии Западной конференции КХЛ

Шайбы забросили Иван Телегин (19-я минута), Антон Слепышев (19) и Максим Шалунов (45). Встреча стала юбилейной для нападающего ЦСКА Андрея Светлакова (300 матчей в КХЛ) и защитника петербургского клуба Виктора Антипина (100 матчей в плей-офф КХЛ).

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на домашней площадке обыграл петербургский СКА со счетом 3:0 в первом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 630 зрителей.

И ломается она в самое [не]удачное время. #КубокГагарина pic.twitter.com/SZPPzWA728

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 4 апреля в Москве.

Сухая серия голкипера гостей Магнуса Хелльберга составила 79 минут 10 секунд. В начале второго периода он был заменен на Илью Самонова. Сухая серия вратаря ЦСКА Ларса Юханссона составляет 120 минут.

ЦСКА выиграл у СКА три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в шестой раз. Однажды команды играли в первом раунде (2013/14, победил СКА), четырежды - в полуфинале (одну победу одержал СКА (2014/15), три - ЦСКА (2015/16, 2017/18, 2018/19).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).