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НХЛ

Голкипер "Далласа" Худобин помещен в ковид-протокол НХЛ

Вратарь не сыграет в ближайшем матче регулярного чемпионата
Антон Худобин AP Photo/Mark Humphrey
Описание
Антон Худобин
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 3 апреля. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Антон Худобин помещен в список отстраненных из-за коронавируса игроков. Об этом сообщил тренер "Далласа" Рик Боунесс, комментарий которого в Twitter приводит представитель пресс-службы "Далласа" Майк Хейка.

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По словам Боунесса, в ближайшем матче против "Каролины", запланированном на 4 апреля, место в воротах "Далласа" займет Джейк Эттингер.

Включение хоккеистов в ковид-протокол может быть связано с рядом причин - от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Худобину 34 года, в текущем сезоне он провел 20 матчей, отражая в среднем 90,8% бросков. В прошлом сезоне вместе с "Далласом" он дошел до финала Кубка Стэнли, где его команда уступила "Тампе" со счетом 2-4 в серии.

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