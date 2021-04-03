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Летние олимпийские виды спорта

Дзюдоист Башаев заявил, что доволен реваншем, взятым у призера Игр на "Большом шлеме"

Победитель турнира отметил, что важнейшую роль в его успехе сыграла подготовка
Тамерлан Башаев EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Тамерлан Башаев
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Победитель турнира "Большой шлем" в Анталье российский дзюдоист Тамерлан Башаев доволен тем, что смог взять реванш у серебряного призера Олимпийских игр в Рио-же-Жанейро японца Хисаёси Харасавы в финале соревнований. Об этом Башаев рассказал ТАСС после победы.

В финальном поединке Башаев победил Харасаву иппоном.

"Этот результат еще раз доказывает, какую важную роль в дзюдо играет плановая подготовка к соревнованиям. Мы хорошо поработали на сборе, а здесь, в Анталье, заранее разобрали всех моих соперников. Как итог, все встречи проходили по моему плану. Например, перед поединком против чеха Лукаша Крпалека в третьем круге мы с тренерами понимали, что такого опытного спортсмена трудно победить в основное время, а в дополнительное, когда он подустанет, мои шансы вырастут - я его додавил. Ну а к японцу в финале у меня были счеты - до этого мы боролись с ним один раз, и он выиграл, теперь моя очередь", - отметил дзюдоист.

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