Волейболистки калининградского "Локомотива" впервые выиграли чемпионат России

ТАСС, 3 апреля. Калининградский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в финале чемпионата России по волейболу среди женщин. Все матчи "Финала шести" прошли в Казани.

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Встреча завершилась со счетом 3-2 (21:25, 19:25, 25:23, 25:19, 15:12). Ранее в субботу казанский клуб "Динамо - Ак Барс" победил екатеринбургскую "Уралочку" в матче за третье место со счетом 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 27:25). Оба финалиста первенства, а также обладатель бронзовой награды получили путевку в Лигу чемпионов следующего сезона. "Уралочка" примет участие в Кубке Европейской конфедерации волейбола (CEV), в Кубке вызова выступит саратовский "Протон".

"Локомотив" впервые стал чемпионом России, также в активе клуба две серебряные награды. "Динамо" семь раз становилось чемпионом страны. Чаще всех победу в национальном первенстве одерживала "Уралочка" (14).