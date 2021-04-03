Мурад Мусаев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Краснодар"

В субботу "Краснодар" дома крупно проиграл грозненскому "Ахмату" (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). 7 марта команда уступила в гостях "Спартаку" со счетом 1:6.

"Сегодня был мой последний матч во главе ФК "Краснодар", - сказал Мусаев. - После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после "Спартака". Считаю, команде нужны перемены", - сказал Мусаев.

По информации издания, главным кандидатом на замену является бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Отмечается, что клуб рассматривает еще несколько претендентов.

После зимней паузы "Краснодар" провел восемь матчей, победив один раз (в игре с "Тамбовом") и один раз сыграв вничью. Клуб в этот период вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв загребскому "Динамо" в первом раунде плей-офф, а также завершил борьбу за Кубок России, уступив в игре 1/8 финала "Сочи" (1:2).

"Краснодар" после 24 туров идет на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Мусаев возглавлял команду с 2018 года, в 2020-м он получил лицензию "Про" и был официально назначен главным тренером клуба.