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Футбол в России

"Краснодар" дома уступил "Ахмату" со счетом 0:5 в матче чемпионата России по футболу

Участник Лиги чемпионов нынешнего сезона занимает десятое место в таблице
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Грозненский "Ахмат" в гостях обыграл "Краснодар" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0.

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В составе "Ахмата" отличились Евгений Харин (5-я минута), Андрей Семенов (49) и Бернард Бериша (51, 68). Еще один мяч в свои ворота отправил футболист "Краснодара" Алексей Ионов (90+4). Место в воротах "Краснодара" впервые в 2021 году занял Матвей Сафонов, в декабре он получил травму. "Ахмат" второй раз в сезоне обыграл "Краснодар", в игре 13-го тура в октябре грозненская команда дома победила со счетом 2:0.

"Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка, "Краснодар" идет на десятой строчке, имея в активе 34 очка. В следующем туре клуб из Грозного 10 апреля на выезде сыграет с "Уфой", подопечные Мурада Мусаева днем позднее в гостях встретятся с тульским "Арсеналом".

После зимней паузы "Краснодар" провел восемь матчей, победив один раз (в игре с "Тамбовом") и один раз сыграв вничью. Клуб в этот период вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв загребскому "Динамо" в первом раунде плей-офф, а также завершил борьбу за Кубок России, уступив в игре 1/8 финала "Сочи". В предыдущий раз "Краснодар" проигрывал с разницей в пять мячей 7 марта в гостевом матче против "Спартака" (1:6).

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак23135546-2644
3Локомотив24134732-2643
4Рубин24124833-2940
5Сочи24117638-2640
6ЦСКА23124740-2440
7Динамо23123832-2639
8Ростов23114830-2337
9Химки23105830-3235
10Краснодар241041044-3534
11Ахмат24951027-2932
12Урал23511720-3026
13Ротор24461412-3818
14Арсенал23451419-4017
15Уфа23351515-3714
16Тамбов23341614-4313
Теги
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