"Краснодар" дома уступил "Ахмату" со счетом 0:5 в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 апреля. Грозненский "Ахмат" в гостях обыграл "Краснодар" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0.
В составе "Ахмата" отличились Евгений Харин (5-я минута), Андрей Семенов (49) и Бернард Бериша (51, 68). Еще один мяч в свои ворота отправил футболист "Краснодара" Алексей Ионов (90+4). Место в воротах "Краснодара" впервые в 2021 году занял Матвей Сафонов, в декабре он получил травму. "Ахмат" второй раз в сезоне обыграл "Краснодар", в игре 13-го тура в октябре грозненская команда дома победила со счетом 2:0.
"Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка, "Краснодар" идет на десятой строчке, имея в активе 34 очка. В следующем туре клуб из Грозного 10 апреля на выезде сыграет с "Уфой", подопечные Мурада Мусаева днем позднее в гостях встретятся с тульским "Арсеналом".
После зимней паузы "Краснодар" провел восемь матчей, победив один раз (в игре с "Тамбовом") и один раз сыграв вничью. Клуб в этот период вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв загребскому "Динамо" в первом раунде плей-офф, а также завершил борьбу за Кубок России, уступив в игре 1/8 финала "Сочи". В предыдущий раз "Краснодар" проигрывал с разницей в пять мячей 7 марта в гостевом матче против "Спартака" (1:6).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|23
|13
|5
|5
|46-26
|44
|3
|Локомотив
|24
|13
|4
|7
|32-26
|43
|4
|Рубин
|24
|12
|4
|8
|33-29
|40
|5
|Сочи
|24
|11
|7
|6
|38-26
|40
|6
|ЦСКА
|23
|12
|4
|7
|40-24
|40
|7
|Динамо
|23
|12
|3
|8
|32-26
|39
|8
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|9
|Химки
|23
|10
|5
|8
|30-32
|35
|10
|Краснодар
|24
|10
|4
|10
|44-35
|34
|11
|Ахмат
|24
|9
|5
|10
|27-29
|32
|12
|Урал
|23
|5
|11
|7
|20-30
|26
|13
|Ротор
|24
|4
|6
|14
|12-38
|18
|14
|Арсенал
|23
|4
|5
|14
|19-40
|17
|15
|Уфа
|23
|3
|5
|15
|15-37
|14
|16
|Тамбов
|23
|3
|4
|16
|14-43
|13