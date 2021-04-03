"Краснодар" дома уступил "Ахмату" со счетом 0:5 в матче чемпионата России по футболу

В составе "Ахмата" отличились Евгений Харин (5-я минута), Андрей Семенов (49) и Бернард Бериша (51, 68). Еще один мяч в свои ворота отправил футболист "Краснодара" Алексей Ионов (90+4). Место в воротах "Краснодара" впервые в 2021 году занял Матвей Сафонов, в декабре он получил травму. "Ахмат" второй раз в сезоне обыграл "Краснодар", в игре 13-го тура в октябре грозненская команда дома победила со счетом 2:0.

"Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка, "Краснодар" идет на десятой строчке, имея в активе 34 очка. В следующем туре клуб из Грозного 10 апреля на выезде сыграет с "Уфой", подопечные Мурада Мусаева днем позднее в гостях встретятся с тульским "Арсеналом".

После зимней паузы "Краснодар" провел восемь матчей, победив один раз (в игре с "Тамбовом") и один раз сыграв вничью. Клуб в этот период вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв загребскому "Динамо" в первом раунде плей-офф, а также завершил борьбу за Кубок России, уступив в игре 1/8 финала "Сочи". В предыдущий раз "Краснодар" проигрывал с разницей в пять мячей 7 марта в гостевом матче против "Спартака" (1:6).