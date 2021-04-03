Министерство спорта РФ выразило соболезнования в связи со смертью Евгения Загорулько

ТАСС, 3 апреля. Министерство спорта РФ выразило соболезнования в связи с кончиной российского тренера по легкой атлетике Евгения Загорулько. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Давал путевку в жизнь".

"Давал путевку в жизнь". Умер легендарный тренер по легкой атлетике Евгений Загорулько

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Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет.

"Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким, воспитанникам и коллегам Евгения Петровича", - говорится в сообщении.

Загорулько специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году. Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012).